UE ujednolica normy, żeby przyspieszyć walkę z COVID-19

Sytuacja wyglądała najgorzej na samym początku pandemii. Pierwszy raz można było to dostrzec we Włoszech, gdzie liczba chorych rosła lawinowo, szczególnie na północy kraju. Między innymi z powodu braku podstawowych środków ochrony osobistej, co 10 zakażony we Włoszech to pracownik ochrony zdrowia. Na oddziałach intensywnej terapii zaczęło brakować również respiratorów – lekarze musieli decydować, którzy pacjenci powinni otrzymać je w pierwszej kolejności – w zależności od szans chorych na przeżycie. Często pacjenci starsi i z chorobami współistniejącymi nie mieli możliwości takiego leczenia. Liczba zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 jest największa na całym świecie. Na szczęście liczba nowych chorych hospitalizowanych i zmarłych w ostatnich dniach zmniejsza się, co wskazuje na słabnięcie epidemii w tamtej części Europy. Włosi nie otrzymali również odpowiedniego wsparcia w walce z pandemią ze strony Unii Europejskiej – zarówno pomocy medycznej, jak i od strony gospodarczej.