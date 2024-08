Uczniowie wracają do szkolnych ławek. Jak zaoszczędzić na wyprawce?

Według danych GUS w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli w Polsce chodziło 1,5 mln dzieci, do szkół podstawowych ponad 3,5 mln, a do średnich blisko 1,7 mln. Dla rodziców ok. 6,7 mln pociech koniec wakacji to zatem czas kompletowania wyprawki. Co więcej, badanie przeprowadzone jesienią ubiegłego roku przez CBOS pokazuje, że zakup podręczników, zeszytów, plecaków, piórników, odzieży, obuwia etc. jest jednym z największych obciążeń dla domowego budżetu w tej części roku.