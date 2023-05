Twórca Kindżałów zdradził sekrety Chinom? Jest reakcja Kremla

Szipiliuk nie był jedynym naukowcem z Nowosybirska, który został zatrzymany pod zarzutem zdrady. Jako pierwszy - 30 czerwca ubiegłego roku - został aresztowany Dmitrij Kolker, badacz z Instytutu Fizyki Laserowej Oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk. Mężczyznę zatrzymano w prywatnej klinice, do której trafił ze zdiagnozowanym zaawansowanym nowotworem. Przewieziono go do Moskwy, gdzie zmarł 2 lipca.