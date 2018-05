TVP zmienia zdanie ws. Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji

Telewizja Polska wyda zgodę na reemisję sygnału TVP 4K sieciom kablowym. Decyzja zapadła po interwencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oznacza to, że klienci kablówek zobaczą jednak piłkarski mundial.



Do tej pory TVP odmawiała sieciom kablowym podania warunków reemisji TVP 4K. To specjalny program na którym będą transmitowane mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Oznaczało to mniej więcej tyle, że dostępność będzie utrudniona. Ale jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska zmieniła zdanie i rozpocznie wydawanie zgód w ciągu najbliższych kilku dni.