Trump świętuje. Kwaśniewski spodziewa się kłopotów

Wszystko wskazuje na to, że Donald Trump znowu zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. - Trump jest człowiekiem nieprzewidywalnym. Może to oznaczać, że będzie to dobra prezydentura, ale może też oznaczać, że będzie to prezydentura nieodpowiedzialna, awanturnicza, która przyniesie nam wiele kłopotów - ocenił w środę były prezydent Aleksander Kwaśniewski.