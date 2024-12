Trump powołał doradcę ds. arabskich i bliskowschodnich. To teść córki

Boulos, znany z licznych spotkań z przywódcami arabskimi, ma bliskie relacje z różnymi stronami politycznymi w Libanie . Jego znajomości obejmują m.in. Hezbollah, szyicką organizację wspieraną przez Iran, oraz chrześcijańską partię Siły Libańskie , będącą w opozycji do Hezbollahu.

Massad Boulos odegrał również ważną rolę w kampanii prezydenckiej Trumpa, pomagając zdobyć poparcie mniejszości muzułmańskiej w stanach wahadłowych, takich jak Pensylwania i Michigan . Jego zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu Partii Republikańskiej w wyborach.

Charles Kushner nowym ambasadorem USA we Francji

To już drugi teść z rodziny, którego Trump wybrał do swojej administracji. W niedzielę polityk ogłosił zamiar nominacji Charlesa Kushnera, kontrowersyjnej postaci z wyrokiem w życiorysie, na stanowisko ambasadora USA we Francji. Kushner jest ojcem zięcia Trumpa - Jareda Kushnera.