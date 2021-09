Podsumowanie sezonu letniego w Sopocie

Opłata uzdrowiskowa w Sopocie

Jednym ze wskaźników, na podstawie których można policzyć ruch turystyczny w mieście, jest wniesiona opłata uzdrowiskowa. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od każdej osoby nocującej w Sopocie. Z tego tytułu od 1 czerwca do 26 do miasta wpłynęła kwota 960 407,38. To wzrost względem roku 2020 kiedy to wpłynęło zaledwie 534 023,80 zł. Natomiast kwota ta jest niższa niż w sezonie 2019, kiedy to miasto zgromadziło ponad milion złotych.