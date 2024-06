ERGO Hestia sponsorem tytularnym Inside Seaside

Specjalna wystawa fotograficzna

W specjalnie zaadaptowanych salach AmberExpo zaprezentowana zostanie wystawa Kruchość by Artystyczna Podróż. To inicjatywa ERGO Hestii i Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, która promuje artystów w ich naturalnym żywiole - internecie. Mogą oni eksplorować różne aspekty kruchości, takie jak emocje, natura, struktury czy relacje międzyludzkie. To także szansa na refleksję nad ulotnością życia i jego nietrwałością. Zdjęcia mogą być zarówno symboliczne, abstrakcyjne, jak i ukazywać dosłowne przykłady kruchości w otaczającym nas świecie.