Trójka. Ważą się losy Kuby Strzyczkowskiego. Nowa burza na Myśliwieckiej

- Owszem, Kuba zaproponował mi stanowisko wicedyrektora. Nie zgodziłem się, ze względu na prowadzoną działalność. Z sympatii do Trójki byłem gotów mu doradzać we wprowadzanych zmianach. Robienie z tego zarzutu Kubie jest absurdem - komentuje osoba, której dotyczyła propozycja, a która chce pozostać anonimowa.

Miał też zerwać umowę ze sponsorem stacji, jedną ze spółek Skarbu Państwa. - Zadzwonił do jednego z dyrektorów spółki, oświadczając, że nie zamierza zrealizować zawartej umowy dotyczącej sponsorowania cyklu koncertów. Poinformował, że nie odpowiadają mu przyjęte reguły. To działanie na szkodę finansową spółki - relacjonuje w rozmowie Wirtualną Polską rozmówca związany z zarządem Polskiego Radia.

Dodaje, że podsumowanie działań Kuby Strzyczkowskiego jest rozczarowujące. Według naszych niepotwierdzonych informacji może on stracić stanowisko i to jeszcze dziś. - Obiecywał dynamiczne zmiany w ofercie programowej stacji, tymczasem Trójka odnotowała właśnie historyczny spadek liczby słuchaczy - dodaje rozmówca. Udział rynkowy stacji w grupie słuchaczy w wieku 15-75 lat wynosi już tylko do 4,1 proc. (dane badania Radio Track w okresie od maja do lipca 2020). Stacja spadła na siódme miejsce rankingu.