Trik ze zniczem na Wszystkich Świętych wpędzi w rozpacz handlarzy pod cmentarzem

Sposób na znicze

Samodzielne wykonanie zniczy nie jest procesem skomplikowanym. Lista potrzebnych materiałów nie jest ani długa, ani trudna do zrealizowania. Podstawą jest mała, gliniana doniczka. Często mamy takie w domu lub kupimy je w sklepie ogrodniczym. Do tego przyda się gruby sznurek, który posłuży za knot, oraz wosk. Najlepszy jest pszczeli, bo najbardziej naturalny. Ale fani oszczędzania stosują tu inny patent. Przez cały rok zbierają resztki świeczek i wkładów do zniczy, które przed pierwszym listopada przetapiają i następnie przelewają tak powstały płynny wosk do glinianych doniczek, w których wcześniej umieszczono knot z kawałka sznurka. Gdy wszystko zastygnie, mamy gotowy, ekonomiczny i ekologiczny znicz. Gdy spełni swoją rolę, po prostu zabieramy go do domu, by we właściwym czasie ponownie uzupełnić go sznurkowym knotem i woskiem.