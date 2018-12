Tragedia rodzinna w Ksawerowie. Brat zabił brata, na siostrę rzucił się z młotkiem

We wsi Ksawerów rozegrał się dramat. 62-letni Marek Ś. napadł na siostrę. Jak mówi kobieta, ktoś przyszedł i ją uratował. Szczęścia nie miał jej 69-letni brat Krzysztof Ś. Po tych wydarzeniach przez tydzień szukano sprawcy. Odnalazł się. Nie żył.

Sprawę przedstawiono w programie "Uwaga" w TVN. - Bezpośrednią przyczyną zgonu Marka Ś. były rozległe obrażenia głowy, a przede wszystkim rany kłute gałek ocznych, które spowodowały masywny krwotok zewnętrzny i wewnętrzny, a w konsekwencji śmierć. Sprawca używał kamienia, widelca i noża do przecinania tapet - powiedział Marek Kasprzak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie.

Dlaczego mężczyzna chciał zabić swoich bliskich? Mógł czuć się odrzucony, bo bliscy nie chcieli już być jego prawnymi opiekunami. - Chciał, żeby rodzina się nim zaopiekowała, ale tego nie zrobiła, bo też się bała jego czynów. On był nieobliczalny. Podobno teraz się mścił - tłumaczyła znajoma siostry Marka Ś

Sąsiadka mężczyzny oceniając to, co się stało, obwinia służby, instytucje, który nie zadbały o opiekę nad chorą osobą. - Marek Ś. również jest ofiarą. (...) Gdyby był monitorowany, nie doszłoby do tragedii - powiedziała.