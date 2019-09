Tragedia pod Włocławkiem. Nie żyje 13-letnia Wiktoria

Ogromna tragedia w miejscowości Brzyszewo pod Włocławkiem. Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 13-letniej dziewczynki. Nieoddychającą nastolatkę znalazła w łóżku jej mama.

Dramat zaczął się w nocy. Jeszcze ok. 1 w nocy mama zaglądała do córki i wszystko było w porządku. Gdy jednak weszła do niej ok. 6 rano, dziecko nie oddychało.