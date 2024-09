Tragedia na jeziorze Ukiel. Zginął, ratując syna. Ratownik komentuje

- Na to, jak kogoś ratować, wpływa wiele czynników, np. czy to końcowa faza tonięcia, czy początkowa – dodaje Sławomir Michalak. - Jeżeli nad wodą widać już tylko ręce, to najbezpieczniej jest zawsze podpłynąć od tyłu, żeby nie dać się złapać tonącemu. On wtedy nie widzi ratującego, wtedy można działać. Jeśli byśmy podpłynęli od przodu, to może mieć zastosowanie powiedzenie, że "tonący chwyta się brzytwy" i on może pociągnąć nas na dno. Podpływając od tyłu, takie małe dziecko można wtedy złapać pod pachami, położyć się na plecach i utrzymywać jego głowę nad powierzchnią wody. Chwyt ratowniczy się zakłada przez obydwie ręce i łokciem się wypycha klatkę, utrzymując głowę nad powierzchnią wody.