Tragedia na dyżurze. Nie żyje lekarz

Do tragicznego zdarzenia doszło w poprzedni poniedziałek w przychodni przy ulicy Romera. Wcześnie rano Dr Ciecieląg pojawił się w przychodni, aby przyjąć pacjentów. Niestety, w pewnym momencie poczuł się źle, zorientował się, że może to być zawał serca. W gabinecie znaleziono rozsypane tabletki i rozlaną wodę, co sugeruje, że lekarz próbował podjąć desperackie działania ratunkowe.