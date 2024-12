Tragedia na drodze. Ksiądz spłonął w aucie

Zgłoszenie do wypadku na drodze krajowej nr 74 w Ćmińsku pod Kielcami, jak mówi dla Wirtualnej Polski mł. asp. Małgorzata Pędzik z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, dyżurny odebrał we wtorek (10 grudnia) około godziny 18.

- Najprawdopodobniej w skutek uderzenia samochód osobowy zaczął się palić. Kierowca zginął na miejscu - informuje młodsza aspirant Pędzik. Jak dodaje, na ten moment nie wiadomo, dlaczego ksiądz wjechał w tył ciężarówki - to ma wyjaśnić prowadzone pod nadzorem prokuratury śledztwo. Do sprawy powołanie zostanie biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków. - Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Została też zabezpieczona od niego krew do badań - dodaje policjantka.