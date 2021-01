Tomasz Janik: "Najwyższy wymiar kary dla Kajetana P. Będzie apelacja?" [OPINIA]

W 2016 roku żyła tym cała Polska. Po dokonaniu zbrodni i nieudolnych próbach zatarcia śladów, Kajetan P. zbiegł za granicę - jednak po dwutygodniowych poszukiwaniach przez polską policję, ale też Interpol czy FBI, stróżom prawa udało się go zatrzymać na Malcie. W drodze powrotnej do Polski zaatakował jeszcze policjanta, za co również był sądzony.