Też masz taki "sprytny" sposób na tańsze OC? Ruszyły kontrole, kary do 5 lat więzienia

Polacy znaleźli sposób na lawinowo rosnące ceny obowiązkowych ubezpieczeń samochodów. Niestety ten sposób to zwykłe oszustwo, zagrożone nawet 5 latami odsiadki. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi dochodzenie w sprawie kilkuset tysięcy samochodowych polis OC.

Koszt takiej polisy to zaledwie 50 zł miesięcznie, ponieważ co do zasady stosowana jest do zaparkowanych samochodów przeznaczonych do sprzedaży, a nie jeżdżących po ulicach.