Tajemnicza piana na drzewach. Leśnicy wydali komunikat

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 11 st. C na północy i na terenach podgórskich, 11 st. C, 14 st. C w centrum i do 15 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni stopniowo skręcający do południowego. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.