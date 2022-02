Szwecja reaktywuje agencję do walki z dezinformacją. Działała w czasie zimnej wojny

- Algorytmy sprawiają, że publikowane na portalach społecznościowych i zorientowane na konflikt posty są bardziej promowane. Ponadto istnieje zjawisko "bańki filtrującej", to znaczy im bardziej na coś patrzysz, tym bardziej potwierdzasz swój światopogląd. Może to prowadzić do wypaczenia rzeczywistości, dając obcym siłom podatny grunt - podkreśla Landerholm.