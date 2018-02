Szokujące zdjęcia z komendy policji Wrocław-Fabryczna. "Syf, smród, wszędzie pełno śmieci"

Brudne ściany, walające się po podłodze śmieci, brak toalety i pisuarów. Nawet sprzątaczki nie chcą tam zaglądać. W takich warunkach pracują policjanci z Wrocławia. W rozmowie z WP rzecznik wrocławskiej policji przyznał, że "zdjęcia pokazują duże zaniedbania". Dlatego pilnie polecono wyjaśnienie tej sprawy.

Sprawę komisariatu nagłośnił na Facebooku działacz społeczny Patryk Tomaszewski. Pokazał zdjęcia z miejsca, w którym na co dzień muszą pracować policjanci. To tam przebierają się i przygotowują do służby. Zdjęcia są porażające.