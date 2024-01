Szokujące informacje z Korei Północnej. Publiczne egzekucje. Powód zdumiewa

Koreański Instytut Zjednoczenia Narodowego: Korea Północna przeprowadziła publiczne egzekucje

Opublikowane właśnie materiały opierają się na wywiadach z 70 uciekinierami, którzy przybyli do Korei Południowej w latach 2018-2023. Eksperci komentują, że ich zeznania wskazują na spadek w tym czasie liczby publicznych egzekucji w porównaniu do poprzednich lat. Jednak podkreślają, że jest zbyt wcześnie, aby uznać to za prawidłowość. Nie wiadomo bowiem, czy nie odbywają się one z dala od opinii publicznej.