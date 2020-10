Szkoły. Nauczyciel z Radomia zakażony. Uczniowie na kwarantannie

- Podjęliśmy bardzo szybkie działania, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Na kwarantannę zostali wysłani uczniowie czterech klas naszej szkoły: IV D, VI F, VIII D, VI A, którzy mieli kontakt z nauczycielem - powiedziała cytowana przez portal echodnia.eu Beata Badeńska, dyrektorka radomskiej placówki.

Szkoły. Nauczyciel z Radomia zakażony

Do objęcia uczniów kwarantanną doszło już 15 października. Dzieci uczą się zdalnie, a forma ta ma potrwać do 24 października.

Łącznie do szkoły podstawowej przy ulicy Sandomierskiej chodzi ponad 760 uczniów. W placówce, w której pracuje zakażony nauczyciel , znajdują się też oddziały przedszkolne.

Aktualnie w trybie mieszanym w Radomiu pracują: Publiczne Przedszkole numer 1 do 17 października, Zespół Szkolno-Przedszkolny numer 1 na Firleju do 17 października oraz Publiczna Szkoła Podstawowa numer 24 - do 17 października.