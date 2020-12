Szczyt UE. Jarosław Kaczyński: to, co udało się wynegocjować, zabezpiecza nasze interesy

Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Gazetą Polską" odniósł się do czwartkowego porozumienia ws. budżetu UE. Fragment wywiadu opublikował w piątek portal niezalezna.pl.

- Powiem zupełnie szczerze, że udało się zdobyć wszystko, co tylko było teraz do zdobycia możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz Wspólnoty, a z drugiej wzmocnić polski budżet, polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy - powiedział Jarosław Kaczyński.