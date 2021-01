Szczepionka na COVID-19 może być produkowana w Polsce? Eksperci wyjaśniają

Polska, jak i wiele innych krajów, wciąż walczy z pandemią koronawirusa. Narzędziem, które pozwoli nam wrócić do czasów sprzed epidemii, jest szczepionka na COVID-19 . Jednak dawek jest wciąż za mało, aby zaszczepić odpowiednią ilość osób i móc znieść niektóre obostrzenia i nakazy.

Adrian Zandberg z partii "Razem" zapytał na antenie TVN 24 o to, co zrobiła Polska, aby włączyć się w produkcję szczepionki na COVID-19. Słowa posła przyczyniły się do pojawienie się dyskusji na ten temat.