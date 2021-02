Szczepienia nauczycieli. Konferencja Konferencja Przemysława Czarnka i Michała Dworczyka

Kiedy powrót do szkół? Głos w tej sprawie zabiorą Michał Dworczyk - szef KPRM, Przemysław Czarnek - minister edukacji i nauki oraz Marzena Michałek - wiceszefowa MEiN.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, powrót do szkół nie będzie wiązał się ze znaczącymi zmianami. Klasy I-III szkół podstawowych dalej będą uczęszczały na zajęcia stacjonarne. Zajęcia dodatkowe w formie konsultacji będą mogły być organizowane dla uczniów klas ósmych oraz klas maturalnych.

A kiedy powrót do szkół uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych? Tu, jak informuje Onet, decyzja rządu jest niezmienna. Dzieci nie wrócą do szkół przed końcem lutego. Ma to wynikać z jednoznacznej decyzji Rady Medycznej przy premierze.