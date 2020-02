WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

horoskop Redakcja Wiadomosci WP 03-02-2020 (12:41) Szczegółowy horoskop na luty 2020. Sprawdź, co czeka cię w miłości, pracy, finansach i zdrowiu Sprawdź swój horoskop na luty 2020. Wróżki sprawdziły w kartach tarota, co zgotuje Ci los w miłości, pracy finansach i zdrowiu. Będzie to szczęśliwy okres? Czy może powinieneś się czegoś wystrzegać? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop na luty 2020. Co przewidziały karty tarota dla wszystkich znaków zodiaku? (Pixabay.com) Horoskop na luty 2020 dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Kochane Wodniki, nie zrozumcie mnie źle, ale karty pokazują mi że teraz jest czas na zmiany. W waszych związkach zabraknie dawnej namiętności i ekscytacji. Musicie się zastanowić, czy obecna sytuacja Wam pasuje. Czy warto ciągnąć to co teraz jest i tak żyć. Zapytajcie siebie czy warto? Może umyka Wam coś niezapomnianego. Upewnijcie się też, że decyzja, którą podejmujecie jest zgodna z waszym sercem i waszym sumieniem. Jeśli będzie dobra, przyniesie wam szczęście na lata. Ale pamiętajcie, idźcie za GŁOSEM SERCA! Wolne Wodniki unikajcie zaborczości jak ognia. Jeśli poznajecie kogoś nowego, dajcie relacji czas, żeby się rozwinęła. Powoli i bez nacisków. Nie straszcie drugiej osoby, bo gwarantuję, że od Was ucieknie gdzie pieprz rośnie.

Dla niektórych z Was Wodniki będzie z czego wybierać, więc nie musicie od razu przystawać na pierwszym lepszym wyborze. Miejcie na uwadze także przyszłość, nie wybierajcie jedynie na podstawie chwilowej zabawy. Zapamiętajcie to, a powinno być dobrze. Finanse: Wodniki pilnujcie portfeli, jednak nie ze względu na złodziei, a ze względu na…zguby. Będziecie musieli w tym miesiącu pogodzić się ze zgubą czegoś z portfela, portmonetki, czegoś, gdzie mieszczą się wasze oszczędności. Nie kładźcie portfeli byle gdzie, nie wyjmujcie z nich pieniędzy, których właśnie nie używacie, pamiętajcie o swojej karcie kredytowej, albo karnecie na basen, bilecie miesięcznym żeby nigdzie ich nie zapodziać. Jeśli uda wam się niczego nie zgubić, końcówka miesiąca wynagrodzi was przypływem pewnej sumy pieniędzy. Bądźcie uważni.

Wydatki uda się przesunąć na następne miesiące, ALE nie uniknąć. Marzec i kwiecień będą pod znakiem wydatków na członków Rodziny – ale to dopiero za miesiąc, półtorej. Praca: Same świetne wieści na horyzoncie! Luty stoi pod znakiem waszej kariery! Mam tu silnie zarysowany postęp, rozwój jakiejś umiejętności. Może jakiś nowy zespół? Zmiana miejsca pracy? Nowe obowiązki? Jednak nic nie przychodzi za darmo i niestety w tym miesiącu pracy będziecie poświęcać zdecydowanie więcej czasu niż sobie lub rodzinie. Jednak nie bójcie się ciężkiej pracy i nadgodzin. Przełożony bardzo to doceni i wspomni o waszych zasługach szefostwu. Dodatkowe punkty dostaniecie jeśli zabłyśniecie jakimś ciekawym pomysłem na kolejnym spotkaniu. Handlowcy – świetna sprzedaż, dobre obroty po 15 lutym ruszacie z kopyta.

Dla osób bez pracy mam trochę gorsze wieści :(. Na rynku pracy nie do końca będziecie rozchwytywani. Może być to sprawa waszego CV. Spróbujcie może przejrzeć je, uaktualnić, sprawić że będzie bardziej atrakcyjne. Mam tu tez możliwość oferty pracy od znajomego. Radzę, abyście ją przyjęli, chociaż na chwilę, będzie to dodatkowy zarobek dla was i możliwość, żeby dodać kolejną posadę do CV. Zdrowie: Widzę duży stres. Starajcie się za wszelką cenę go unikać. Trochę / głównie to za sprawą specyfiki i wydarzeń tego miesiąca. Z tym powiązane mogą być problemy z nadciśnieniem, sercem lub cerą. Żeby temu zapobiec możecie zasięgnąć porady lekarza dermatologa, zmniejszyć stres, lub zainteresować się braniem dodatkowych witamin lub dobrych suplementów.

Dla niektórych z Was moi mili zabiegi chirurgiczne, ale drobne, mały zakres, mały obszar. Wszystko się uda. Rada z karty Tarota

Uważaj na pokusy, na podszepty. Kieruj się zasadą prawdy, nie schodź z utartej ścieżki, NIE idź drogą na skróty, nie słuchaj złych doradców. Miej charakter, miej kręgosłup moralny. Możesz spotkać osoby o podejrzanej reputacji, trzymaj się z dala od nich. Horoskop na luty 2020 dla ryb Ryby (19.02-20.03) Miłość: Ryby drogie! Nie bójcie się uczuć. To najpiękniejsze, co się wam mogło przytrafić. Nie odpychajcie Partnera, bo macie zły dzień. Dajcie jej / mu się pocieszyć, zaakceptujcie ten bukiet kwiatów z uśmiechem, pozwólcie zaprosić do restauracji, na dyskotekę. Jeśli otworzycie się trochę na świat i na osoby was kochające, ten zimowy miesiąc nabierze trochę kolorów, obiecuję. Jak znajdziecie chwilę, albo dwie to sami zaproponujcie Partnerowi wyjście. Teraz jest czas budowania bliskości, dla niektórych z Was może na nowo ale czas budowania, stawiania od nowa klocków. Ukochany bardzo to doceni i na długo pamiętać będzie ten miły gest. Otwórzcie serca na miłość !

Jeśli szukacie kogoś do pary, to ma dla was ciekawostkę. Już tą osobę znaleźliście. Jest to ktoś z waszego kręgu, ktoś kto jest dosłownie blisko, ramię w ramie stoi w Kartach. Darzy was uczuciem, ale nie jest pewien waszych uczuć a może się przygląda. Jeśli teraz wyciągniecie rękę to zobaczycie adoratora, tylko rozejrzeć się i zacząć inaczej myśleć. Widzę przed wami naprawdę długi, udany związek. Finanse: No same dobre wieści, nie ma się do czego przyczepić! Gotówki będzie z nadwyżką i to na dłuższy czas. Naprawdę nie mam wam co mówić bo wszystko jest po prostu idealnie. Premia – może zaległa ale oczekiwana, zwrot pożyczki, podwyżka, wyrównanie. A części z Was uda się coś sprzedać z zyskiem, coś z czego już nie korzystacie. Proszę przejrzeć szafy, pawlacze, strych – tam jest ukryty „zarobek”. Praca: W lutym obudzi się w was instynkt lwa (wiem Rybko jak to brzmi :), odkryjecie w sobie wojownika i nie dacie za wygraną ani razu. I dobrze ! Niektórzy będą chcieli sprzątnąć wam sprzed nosa nagrody za ciężką pracę, przypisać sobie wasze zasługi. NIE POZWÓLCIE NA TO! Walczcie o to co wasze, bo naprawdę dużo włożyliście w to, żeby być tu, gdzie jesteście. Jest to wasz sukces i tylko wasz. Jeśli pokażecie, że umiecie walczyć o swoje, współpracownicy nabiorą do was szacunku, a Szefostwo pomyśli o nagrodzie i jeśli ustanowicie swoją pozycję teraz, to na pewno wam się to opłaci – także wspomnianą wyżej premią czy też nagrodą.

W lutym szukanie pracy opierać musi się na znajomych. Powysyłajcie CV, maile, popytajcie starych współpracowników, może znajomych ze szkoły? Tutaj również nie bójcie się używać wszelkich środków, bo chodzi o waszą karierę. Karty pokazują, że determinacja doprowadzi do sukcesu, wiec tacy musicie być. ZDETERMINOWANI i otwarci na znajomości, czasem nawet zapomniane znajomości. Zdrowie: Tryb życia sprawi, że możecie spodziewać się problemów z plecami, kręgosłupem, może kośćmi – generalnie układ kostny i kręgosłup się zaznacza. Zaradzić wam mogę więcej ruchu poza pracą, mniej siedzenia, i wypoczynek. Jeśli jednak dojdzie do jakichś urazów, bólu, to wizyta u lekarza jest musem. Nieleczone problemy mogą mieć okropne konsekwencje nawet nie na starość, tylko na JUŻ. Dbajcie o siebie proszę i w razie powikłań nawet prywatnie należy się udać po poradę. Rada z karty Tarota

Równość, sprawiedliwość i prawo oczekiwania nagrody / zapłaty. Jeśli wiecie miłe Ryby ze Wasze działania były szczere to MACIE prawo oczekiwać że los Wam to wynagrodzi i spotka Was nagroda. Działaj uczciwe, pomagaj, a pomoc sam dostaniesz. Bądź otwarty na innych, dziel się dobrem, DZIEL się tym co masz. Ładna Karta :) Horoskop na luty 2020 dla barana Baran (21.03-19.04) Miłość: Baranki moje, najważniejszą radą na ten miesiąc dla was będzie – spędzajcie wspólnie czas z Ukochanym. Jeśli zaniedbacie to teraz, za kilka miesięcy wasze relacje mogą się rozluźnić. Zróbcie razem coś szalonego ! Dosłownie – coś o co siebie nie podejrzewacie a o tym marzcie lub ukochana osoba marzy ALE szalonego. Pojedźcie na wakacje, przygarnijcie zwierzaka, zapiszcie się razem na zajęcia zumby, skok ze spadochronem zimą, morsowanie… pomysłów jest wiele. Tak naprawdę to tyle, co mogę wam powiedzieć. Partner domaga się uwagi i to ewidentnie. Plus, wam też przyda się teraz chwila rozrywki. Wstajemy z kanapy i ruszamy na podbój. Wytańczcie się na dyskotekach, popływajcie na basenie, wypoćcie wspólnie na siłowni ! Każda opcja jest super, jeśli robicie to razem. Wolne Barany, każdy dzień to szansa na nową relację. Nie przegapcie tego, nawet jeśli ktoś nie jest wami zainteresowany w romantyczny sposób, zawsze przyda wam się nowy przyjaciel. Kto wie, może ta osoba przedstawi Was komuś, z kim spędzicie resztę swojego życia. Trzeba być otwartym w lutym – otwartość i dużo kontaktów to klucz do sukcesów. Finanse: Gotówki w tym miesiącu nie będzie wam brak, to na pewno. Natomiast postanowicie każdą nadwyżkę wydać szybko na zakupach i może być to szalony rajd po sklepach. Nie ukrywam że część z Was kupi samochód - tak, dobrze czytacie – samochód. Moja rada jest taka, żeby na spokojnie przeanalizować wszystkie opcje, przemyśleć „za” i „przeciw” i po prostu dokonać rozsądnego wyboru – to dotyczy każdych zakupów, nawet tych małych. Pokazują się straty na horyzoncie.

Uwaga – niektórzy mają zakończenie spraw Sądowych o charakterze finansowym z „marnym skutkiem” – wiec jeśli to zdanie jest o Tobie to radzę powstrzymać się o wydatkowaniu wszystkiego. Praca: Już na wstępie muszę was ostrzec. Nie dajcie się stresowi. W tym miesiącu czeka was dużo duuuużoooo pracy. Poza waszymi normalnymi obowiązkami szef będzie dokładał wam kolejne, bo kilka / kilkanaście osób będzie nieobecnych. To sprawi, że nie będziecie umieli się skupić na podstawowych zadaniach, bo będziecie chcieli wszystko zrobić na raz. Czasami warto jednak skupić się na jednej rzeczy, zrobić ją dobrze i się nie spieszyć, a zadania nieobecnej koleżanki zostawić sobie na później. Na ten moment musicie zachować przejrzystą głowę moje Baranki.

Jeżeli szukacie teraz nowej posady, to to jest wasz czas. Nowa praca jest tuż za rogiem. Powiem więcej – może ona być na bardzo długi czas. Zasługujecie, by wreszcie być docenionym na nowym stanowisku. To będzie wasz miesiąc, do nowego biura wniesiecie nowe, świeże pomysły i od razu zapunktujecie. Tego życzę.\ Zdrowie: Nie czekajcie z leczeniem. Nieważne czy chodzi o złamaną rękę, próchnicę, zapalenie płuc, czy wysypkę. Zwlekanie sprawi, że wasz stan pogorszy się kilkukrotnie i będziecie się z danym problemem borykać przez długie miesiące. Na pewno uda wam się znaleźć chwilę w ciągu tygodnia żeby odwiedzić specjalistę.

Jeszcze jedno dla Pań i Panów – układ moczowo – płciowy – może trzeba będzie się przebadać, mam tu USG, to na pewno. Rada z karty Tarota

Spełnienie marzeń, bierzecie to co jest Wasze, owszem, czasem trzeba sięgnąć wyżej i wyżej ALE dosięgniecie. Nie bójcie się brać co Wasze, tak długo czekaliście na to spełnienie. Teraz się uda. Teraz w lutym. Horoskop na luty 2020 dla byka Byk (20.04-22.05) Miłość: Luty w miłości stoi pod znakiem zapytania. Dosłownie! W tym miesiącu musicie zastanowić się nad jakością waszego związku. Jeśli wam ona nie odpowiada, to należy to naprawić. Nie ubolewać, nie kłócić się, a tym bardziej nie żegnać się od razu. Przeanalizujcie, gdzie tkwi problem i zacznijcie rozwiązywanie go właśnie w tym miejscu, u źródła bólu, jak to mówią w reklamach leków, ha! Wkrótce zobaczycie, że wasze wysiłki wyjdą wam na dobre, bo w waszych związkach zawita ciepło i miła atmosfera, a tego wszyscy byśmy chcieli, prawda? Jeśli szukacie akurat nowego związku, to radzę wam być ostrożnymi. Byki nie angażujcie się od razu w pierwszą ciekawą osobą, jaką poznacie. Nie wszyscy mają szczere intencje! Podejdźcie do nowych relacji na spokojnie i z pewną rezerwą, żeby się potem nie przejechać. Dajcie sobie czas na poznanie. Wierzę w was! Finanse: Ogółem mówiąc luty pod względem finansowym będzie bardzo satysfakcjonujący. Pokazuje mi się tu większy miesięczny przypływ pieniędzy, możliwie z podwyżki lub awansu. Świetnie! Pilnujcie jednak haseł do kont bankowych, uważajcie na różne przekręty związane z pieniędzmi. Należy teraz być szczególnie ostrożnym, chwila nieuwagi i możecie stracić wszystkie oszczędności bezpowrotnie, dlatego pilnujcie się, proszę! Poza tym wszystko superrrrrr, tak trzymać!!! Praca: Stres, stres i jeszcze raz stres. Do tego pośpiech i presja czasu. To wszystko definiować będzie pracę Byków w tym miesiącu. Oczywiście wszystkiemu można zaradzić moi drodzy. Przede wszystkim musicie wszystko planować punkt po punkcie. Rozporządzać w czasie, wpisywać w kalendarz, robić w tabeli, cokolwiek wam pasuje. Uratuje to was przed wieloma kłopotami w pracy, wpadkami, niedociągnięciami. Będziecie się też musieli nauczyć niwelować stres, oraz działać dobrze pod jego presją. Umiejętności te przydadzą wam się nie tylko w tym całym 2020 roku, ale i na długie lata. Przełożeni na pewno zauważą wasze kompetencje i będą patrzeć na was przychylniejszym okiem. Wszystko będzie dobrze, tylko musicie teraz dać z siebie wszystko! OK! Czasem mówię – róbcie wszystko na 200%.

Dla Byków szukających posady, nowa praca jest tuż tuż! Pojawi się z dnia na dzień, dostaniecie telefon albo e-mail z prośbą o spotkanie. Nie stresujcie się, bądźcie pewni swoich zalet jako pracownik i ze spokojem przedstawcie to wszystko na rozmowie o pracę, a gwarantuję, że już niebawem będziecie szczęśliwie zatrudnieni. Oczywiście przyzwyczajenie się do nowej pracy może być ciężkie, ale po pewnym czasie będziecie się czuć w nowym biurze jak w drugim domu! Tylko pamiętajcie – SPOKÓJ I PEWNOŚĆ SIEBIE ! Zdrowie: W lutym nie zapominajcie o zdrowym trybie życia. Spacery, bieganie albo chociaż rozciąganie to mus, jeśli chcecie czuć się świeży i wypoczęci. Dodatkowych problemów zdrowotnych tu nie widzę, jednak naprawdę musicie mieć na uwadze swoje samopoczucie i czas dla siebie. Dodatkowo – to co kilka linijek wyżej nie dajcie się stresowi! Co jakiś czas zróbcie sobie „czas dla mnie”. Weźcie kąpiel, poczytajcie książkę albo po prostu zdrzemnijcie się. Tak trzymać, a wszystko będzie OK!

Rada z karty Tarota

Uważajcie i na chłodno analizujcie. Coś może mieć drugie dno, czyjaś prośba może nie do końca jest „bezpieczna”, czegoś nie widzicie, coś może być ukryte przed Wami. Także – uwaga na zguby. Horoskop na luty 2020 dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Bliźnięta w związkach – nie wyciągajcie pochopnych wniosków! Oceńcie sytuację trzeźwo! Jest szansa, że idziecie za szybko, spieszy się wam do czegoś? To niedobrze, bo nie SŁUCHACIE tego co ta druga osoba chce Wam Bliźnięta powiedzieć. Jeśli nie jesteście pewni, czy partnerowi odpowiada takie tempo, to po prostu... SPYTAJCIE! Musicie komunikować swoje potrzeby, chęci i oczekiwać tego samego od drugiej osoby. ROZMOWA to podstawa. Tylko w ten sposób możecie zbudować działający związek. Druga osoba z chęcią was wysłucha, tylko musicie zabrać głos. Do dzieła! Mówicie i słuchacie i NIE przyspieszajcie. Natomiast jeśli szukacie kogoś do pary to teraz chyba nie jest to ten czas. Już niebawem poznacie kogoś naprawdę wartego waszej uwagi, ale to jeszcze nie w tym miesiącu. Bądźcie otwarci na nowe znajomości, na przyjaźń - szczególnie w pracy, ale jeszcze nie na miłość. Jednak nie pospieszajcie tego procesu broń Boże! Wszystko wydarzy się w swoim czasie i w swoim tempie, dobrze?? Finanse: No niestety na wakacje zimowe nie możecie sobie pozwolić. Przyszedł czas na oszczędzanie. Spore! Niebawem – za kilka tygodni, może miesięcy mogą czekać was niespodziewane spore wydatki związane z samochodem, ewentualnie mieszkaniem/domem. Przymusowe drobne naprawy auta, remont rur w łazience czy nawet wymiana czajnika mogą sprawić, że teraz, przez ten czas będziecie musieli odmówić sobie niektórych przyjemności jak kino, wypad do kawiarni czy obiad w restauracji. Zacznijcie odkładać, może nie od razu całą pensję, ale zacznijcie. Spokojnie, nie takie wyzwania stawiał przed wami los, prawda? Nie ma się co martwić na zapas. Podołacie – gwarantuję. Praca: Na początku muszę zaznaczyć, że atmosfera w pracy będzie napięta. I to już od pierwszych dni miesiąca. Będą zwolnienia, nikt nie będzie miał ochoty na pogaduszki, będziecie wystawieni na duży stres. NAPRAWDĘ duży stres. Jednak to nie wy stracicie pracę w tym miesiącu. Będziecie musieli się pożegnać z paroma lubianymi współpracownikami – to przykre, ale przynajmniej wasza posada jest bezpieczna. Ta atmosfera sprawi jednak, że dacie z siebie więcej niż zazwyczaj, wniesiecie parę nowych pomysłów do zespołu i być może zabezpieczycie swoje stanowisko na o wiele dłużej. To wszystko będzie oczywiście tylko wtedy, gdy nie dacie się stresowi i zachowacie przejrzysty umysł nawet w obliczu takiego napięcia.

Dla Bliźniąt szukających nowej pracy mam przykrą wiadomość. Nie znajdziecie nic w swoim fachu przez długi czas. Warto się może zastanowić nad podjęciem chwilowej pracy spoza waszego zakresu, żeby jednak zapewnić sobie jakiś zarobek. Od taka rada. Dopóki nie znajdziecie czegoś lepszego. Nie chcę was straszyć, ale to może nastąpić nawet dopiero za pół roku. Dlatego mówię, gdyby o mnie chodziło, to złapałabym się czegoś teraz i trzymała aż znalazłabym pasującą mi ofertę pracy. Ściskam was, dacie radę ! Zdrowie: Bliźniaki, jeśli zastanawiacie się nad jakimś zabiegiem, operacją lub leczeniem, to zdecydujcie się na nie! NATYCHMIAST! Karty pokazują pogorszenie zdrowia, jeśli nie zadziałacie JUŻ! Zaoszczędzone pieniądze na pewno pozwolą wam zarówno na leczenie, jak i na przymusowe wydatki wspomniane wyżej. Zdrowie macie tylko jedno. Zadbajcie o nie. Panie zapraszam na cytologię. Rada z karty Tarota

Ile teraz uda Ci się załatwić o tyle później będzie mniej. Co masz zrobić jutro zrób dziś. Nie zostawiajcie wszystkiego na ostatni dzwonek. Trzeba wykazać się teraz działaniem. Horoskop na luty 2020 dla raka Rak (22.06-22.07) Miłość: Dbajcie o drugą osobę drogie Raczki. Jeśli potrzebuje uwagi, to po prostu jej / mu ją dajcie. Jeśli potrzebuje waszego czasu, to po prostu go jej / mu dajcie. Wasze związki rozkwitają, ale żeby nie zwiędły, trzeba je cały czas pielęgnować. I tu wchodzicie Wy. Przypomnijcie sobie, jak cudownie bawicie się z tą drugą osobą i wyjdźcie gdzieś ! Zróbcie sobie wielkie wyjście, można potańczyć, możecie pójść na drinki lub nawet zaplanujcie wyjazd / wycieczkę. To wam wyjdzie na dobre, odkryjecie siebie na nowo i nauczycie się raz jeszcze cieszyć ze wzajemnej obecności. Do boju Raczki, a bardzo szybko zobaczycie zmiany! Jeśli jesteście singlami, to ruszajcie na podboje, bo luty będzie bardzo sprzyjał zawieraniu nowych znajomości i powstawaniu nowych relacji. Nie bójcie się także randek -niewypałów. Dzięki nim posuwacie się naprzód i spotykacie coraz to innych ludzi i uczycie się tego co Wam się podoba i kto Wam się podoba. Pod koniec miesiąca macie szansę poznać swoją bratnią duszę ! Kto z „Waszego świata” Nie przegapcie tej okazji! Finanse: Super wieści! Nie musicie robić dużo, a wasze oszczędności same będą rosły. Jakoś tak wyjdzie, że nie będziecie mieli ani chęci ani potrzeby, ani tym bardziej nie będziecie mieli czasu wydawać. Tak też bywa czasem. I dzięki temu splotowi wypadków już za miesiąc zobaczycie, że macie jakoś więcej pieniędzy niż zazwyczaj. Może nie od razu wielkie, wielkie kwoty, ale swobodnie wystarczy na fajny prezent w przyszłym miesiącu – prezent dla Was. Super! Może będzie to wasza nowa taktyka oszczędzania? Bo będzie naprawdę skuteczna. Tak trzymać!!!

Uwaga tylko, ale to bliżej końca miesiąca na zaległą płatność – coś z mieszkaniem, domem, gruntem… Pilnujcie tego. Praca: Decyzje związane z karierą przyjdą wam bardzo łatwo. Dzięki analizie i wyczuciu będziecie doskonale wiedzieć co robić. To sprawi, że współpracownicy będą was podziwiać i zasięgać waszej porady. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu będziecie przewodniczyć miłe mi Raki. Poprowadzicie zespół naprawdę daleko, staniecie się nowymi ulubieńcami! Pamiętajcie jednak o zachowaniu pokory i o tym, że nie wszystko trwa wiecznie. Jeśli zachowacie takie podejście, to za kilka miesięcy będziecie mogli szykować się na stanowisko wyżej! Brawo!

Raki szukające pracy na pewno już mogą zauważyć zainteresowanie wokół nich. Wy tak naprawdę już prawie macie tę pracę. Wystarczy załatwić formalności. Nie bądźcie jednak ZBYT pewni siebie, bo pracodawcy się to nie spodoba. Postarajcie pokazać się z jak najbardziej profesjonalnej strony, a już niebawem wszystko powinno się ułożyć. Zdrowie: Koniecznie pozwólcie sobie ten wyżej wspomniany wyjazd. Wasza psychika i ciało muszą odpocząć, dlatego zimowy urlop dobrze wam zrobi. I bawcie się dobrze.

Uważajcie na problemy z kośćmi! Proponuję zwiększyć dawkę przyjmowanego wapna, czy to w postaci nabiału, czy suplementów. Jakiekolwiek złamania, zwichnięcia czy dolegliwości mogą być ciężkie w leczeniu, dlatego jest to tak ważne, żebyście od razu się tym zajęli, jak tylko pojawi się powód do zmartwień. Uważajcie na siebie kochane Raczki i na stokach nie z górki na pazurki tylko powoli, powoli! Rada z karty tarota

Jeśli coś ma odejść to nie znaczy, że odchodzi na zawsze. Czasem odradza się pod inną postacią i czasem warto jest pozwolić temu odejść. Nie płaczcie nad stratą, spokojnie zajmijcie się pielęgnowaniem swoich spraw, a jeśli pisany jest Wam powrót to go doświadczycie. Spokojnie, poczekajcie. Horoskop na luty 2020 dla lwa Lew (23.07-23.08) Miłość: W tym miesiącu musicie zrozumieć, że problemy w miłości ma każdy. A co za tym idzie, można je rozwiązać. Niestety w waszych problemach sercowych sama rozmowa nie pomoże. Nie bójcie się zasięgnąć profesjonalnej pomocy. Doradztwo miłosne lub terapeuta, a może ktoś bliski jest po to, żeby wam pomóc - jeśli wszystko inne zawodzi, to może jednak warto skorzystać z tego dobrodziejstwa, żeby uratować relację. Zastanówcie się, czy nie warto czasem opuścić swoją strefę komfortu, dla wyższych celów. A może to tylko taki nie do końca sprzyjający czas? Na pewno warto się Wam przyjrzeć, Wam razem. Przykro mi, ale Lewki single nie spotkają w tym miesiącu nikogo wartego uwagi. Czasem tak bywa. Są wzloty i upadki. To nie wasza wina, taki los, takie karty. Możecie w związku z tym skupić się teraz na sobie. Kupcie sobie coś ładnego, idźcie do fryzjera, albo po prostu spotkajcie się ze znajomymi. Jeśli rozważacie szukanie przez portale randkowe to teraz właśnie zastanówcie się jak chcecie się tam pokazać światu. Wasz czas jeszcze nadejdzie ! Finanse: Nie dajcie się skusić! Nie wchodźcie do sklepu głodni, ani bez planu zakupów. Nie oglądajcie w internecie rzeczy, których nie potrzebujecie, a które mogą wam się spodobać. Nie dajcie się nabić w butelkę. To wszystko pomoże wam zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy, której możecie niebawem potrzebować. Jesteście na etapie, na którym trzeba zacisnąć lekko pasa i po prostu poświecić się obowiązkom, bardziej niż rozpieszczaniu się materialnie. Trzeba sobie kiedyś postawić granice.

Niektórzy z Was Lwy będą już zbierać katalogi wakacji wakacyjnych i szykować się do wpłaty zaliczki. Sprawdźcie czy ktoś nie oferuje tej samej wycieczki / tego samego hotelu taniej. Praca: Spokój, cierpliwość i wytrwałość. Te trzy hasła będą wami przewodzić w życiu zawodowym w tym miesiącu. Przede wszystkim musicie absolutnie skupić się na tym co robicie. Włożyć w to siebie, bo tylko wtedy osiągniecie pożądane rezultaty. Dodatkowo musicie być cierpliwi, bo wspomniane rezultaty nie przyjdą od razu. Będziecie musieli nauczyć się, że nagroda często bywa odroczona. Na koniec muszę powiedzieć, że wielu będzie zazdrościło wam waszych sukcesów. Tutaj przyda się wytrwałość. Jeśli nie będziecie reagować na zaczepki, zgryzoty, to tym łatwiej będzie wam skoncentrować się na powierzonych wam zadaniach i milej będzie się wam pracowało. No taki wymagający miesiąc, ale dacie sobie radę kochani!

Tak samo dla Lwów szukających pracy, spokój, cierpliwość i wytrwałość to słowa klucze. Wszystko będzie toczyło się powoli, ale tylko i wyłącznie w stronę celu. Dacie sobie radę, podpiszecie w końcu te umowę, ale na razie musicie po prostu poczekać. Przeglądajcie oferty, szukajcie tych ukrytych w nieznanych Wam wcześniej miejscach. To może być nowy portal / mało znany portal internetowy. Zdrowie: Skończcie z bólem głowy raz na zawsze! Odstawcie telefon komórkowy lub komputer, usiądźcie z książką lub krzyżówką, zróbcie to co dobrze działa na wasz umysł. Tlen, spacer, lekki ruch i zero urządzeń emitujących promienie przy głowie. Postarajcie się zrobić sobie taki elektro detoks. Bardzo szybko zauważycie poprawę , bóle głowy znikną, poprawi się wasza pamięć, szybkości myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Wzbogaćcie też swoją dietę o orzechy, ziarna zbóż, rośliny strączkowe oraz witaminy i minerały. Wasz mózg wam podziękuje!

Ruch to klucz – nawet w lutym, nawet w lutym. Rada z karty Tarota

Warto teraz przemyśleć kilka spraw, które zepchnęliście do narożnika. Tak się nie da – to cały czas wychodzi. Trzeba się zmierzyć z tym raz na zawsze i albo w prawo albo w lewo. Teraz macie siłę do tego by zawalczyć o siebie i zmierzyć się z demonami przeszłości! Horoskop na luty 2020 dla panny Panna (24.08-22.09) Miłość: Teraz przyszedł wasz czas Panny! Wszystkie dotychczasowe spięcia w waszych relacjach oczyszczą się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zakochacie się w partnerze na nowo. Wszystko będzie wam się układało, nie widzę żadnej burzy na horyzoncie. Zasługujecie na taką stabilizację emocjonalną, na taki błogi spokój.

Żeby ten stan utrzymał się jak najdłużej poświęcajcie sobie nawzajem dużo uwagi i troski. Czasem to wystarczy żeby związek był naprawdę szczęśliwy.

Samotne Panny, nareszcie macie szansę poznać kogoś zupełnie innego, ciekawego, interesującego, pociągającego, intrygującego, sexownego - ohhhh. To może być to ktoś, na kogo tak długo czekaliście! Spotkacie tą osobę gdzieś dalej, w drodze, w podróży, w ruchu. Może to być obcokrajowiec lub też ktoś z daleka. Nareszcie! Trzymam kciuki. Oj, będzie gorąco. Finanse: Karty pieniędzy razem skupione wróżą jedno – mam świetne wiadomości dla Was. Będziecie mieć więcej pieniędzy w portfelu, niż jesteście w stanie wydać! Super naprawdę!Będziecie zarabiać w zatrważającym tempie – zwłaszcza Panny prowadzące własną działalność gospodarczą / biznes. Idziecie jak burza! W związku z tym, może warto się zastanowić, czy by gdzieś nie ulokować tej nadwyżki? Ale tylko w bezpieczne środki, ok!!! Pieniądze lubią się mnożyć, jeśli robi się to z głową. Możecie spróbować zasięgnąć jakiejś porady specjalisty. Dobrze prowadzone inwestycje z niejednego człowieka zrobiły milionera. Zastanówcie się nad tym! Praca: W pracy nie będziecie znać takiego pojęcia jak „za dużo zadań”. Ktoś ciągle będzie wam dokładał do talerza, niby błahe zajęcia, ale w pewnym momencie będą się nad wami piętrzyły jak góra. Ani trochę nie zbije was to z tropu. Poradzicie sobie z KAŻDYM JEDNYM z nich. I to bez zająknięcia. Wzbudzicie taki podziw w pracy, że wszyscy będą o was mówić z szacunkiem. Brawo, takiej postawy potrzebuje wasze środowisko pracy. Przełożeni będą pod niemałym wrażeniem waszych wyczynów i chyba powoli grzeją dla was miejsce na wyższych szczeblach kariery. Luty to wasz miesiąc!!!

Panny, które szukają aktualnie pracy także będą miały cudowny miesiąc! Oczy wszystkich potencjalnych pracowników będą zwrócone właśnie na was! Będziecie pławić się w „świetle reflektorów”, delektując się ofertami pracy. Wybierzcie mądrze! To jedyna taka okazja na długi czas. Weźcie pod uwagę wszystkie aspekty, wszystkie plusy i minusy i zdecydujcie, która posada pasuje wam najbardziej. Możecie zasięgnąć porady bliskich znajomych. Karty pokazują, że mogą spojrzeć na to z lekko innej strony i ich głos, pozwoli wam zobaczyć coś, czego sami byście nie zobaczyli. Zdrowie: Niestety tutaj lekko gorzej. W lutym możecie mieć powody do skarg ze względu na spadek energii, problemy ze snem. Nie przełoży się to o dziwo na wasze codzienne samopoczucie, ale noce będą ciężkie. Napary herbaciane lub joga tuż przed snem powinny temu zaradzić. Kontrolujcie też poziom melaniny! Może tu tkwi problem? Jeśli naturalnie nie uda się zaradzić konieczna będzie wizyta u lekarza i farmakoterapia. Rada z karty Tarota

Konkurencja, ale zdrowa, burza mózgów, nowe, świeże pomysły. Jeśli czeka Was spór to merytoryczny, na argumenty, a nie na prawo pięści. I dobrze bo obronicie swoje zdanie. Horoskop na luty 2020 dla dla wagi Waga (23.09-22.10) Miłość: Dwa słowa – DUŻA ZMIANA! Szykujcie się na wielki zwrot uczuciowy drogie Wagi. Wszystko odwróci wam się do góry nogami. Tchniecie życie w coś, co dotychczas troszkę zdychało. Poczujecie się, jakbyście odkryli nowe kolory tęczy, jakby życie dało wam drugą szansę. Bardzo na plus! Jest szansa nawet, że przygoda ta skończy się wkrótce przy ołtarzu! Szukajcie powoli sukien ślubnych i garniturów! Cudnie moje Wagi, no cudnie! Duża stabilizacja uczuciowa, koniec nerwów i niepewności emocjonalnej. Nareszcie czeka was błogi spokój!

Natomiast samotne Wagi odkryją w sobie na nowo umiejętność flirtu. Tak jakbyście od nowa nauczyli się jeździć na rowerze! Bardzo łatwo przyjdzie wam użycie tych technik i już niebawem w waszych sercach zawita ktoś nowy. Pamiętajcie jednak, że linia pomiędzy flirtem a bawieniem się uczuciami jest bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć. Miejcie na uwadze to, czego chce nowo poznana osoba i nie róbcie nic wbrew jej, bo szybko zakończy się wasza nowa znajomość. Poza tym wszystko SUPERRR !

Dla kilku z Nas Wagi – uwaga na powroty dawno już zapomnianych osób. Co zrobić – niech każda z Wag sama oceni. Finanse: W lutym zalecam ostrożność z inwestycjami. Bardzo łatwo możecie stracić spore sumy pieniędzy w ten sposób. Uważajcie też na złych doradców lub „szybkie i kuszące” zyski. Naprawdę, jeśli nie będziecie czujni jak łasice na otwartym polu to możecie baaaardzo zbiednieć w krótkim czasie. Chyba najlepszą opcją byłoby trzymać się teraz swoich pieniędzy i nie wydawać ich na zbędne rzeczy. Miejcie oczy szeroko otwarte, dobrze wam radzę!!!

Natomiast plany możecie robić jak najbardziej, planujcie wakacyjne wydatki i załóżcie sobie dodatkowe konto oszczędnościowe – ! ALE W BANKU ! na ten właśnie cel. Szybko uda się uzbierać fajną sumkę i pomyśleć dzięki temu o dalszych kierunkach. Praca: Już na początku zadania będą wam się nakładać. Nie macie jak tego uniknąć, po prostu tak się stanie, no cóż. Część z Koleżanek i Kolegów może być na urlopie i ich praca spadnie na Was. Za to możecie dać z siebie wszystko i szybko kryzys zażegnać, od razu zabierając się do sprawnej i rzetelnej pracy. Od razu mówię, że to wszystko nie bardzo wam się spodoba. No nic dziwnego. W pewnym momencie zaczniecie się zastanawiać nad zmianą pracy. Jeśli się na to zdecydujecie, to zapraszam do przeczytania akapitu niżej.

Jeśli uznacie, że przemęczycie się jakiś czas, żeby zobaczyć, czy będzie lepiej, to czeka was rozczarowanie. Stresująca atmosfera trwać będzie dużo dłużej niż cały luty i mimo iż uporacie się z nagłym natłokiem zadań, to wszyscy będą bez życia na długie miesiące.

Nowych posad na rynku dla Wagi będzie kilka / sporo. Nie będą to kariery waszych marzeń, chociaż na pewno mogłyby was popchnąć w ich stronę, jeśli wpiszecie je w CV. Warto się nad tym zastanowić, czy chcecie wspinać się teraz po szczeblach kariery, czy może ciepła posada wam pasuje. Przemyślcie to Wagi, cokolwiek zdecydujecie, bliscy wam ludzie będą bardzo was wspierać! Zdrowie: Waszym największym zdrowotnym wrogiem w lutym będzie co najwyżej przeziębienie, grypa, gorączka. Ciepła kurtka, szal i gorące napoje będą z witaminą C będą po po waszej stronie, dlatego trzeba o tym pamiętać. Mówią – lepiej zapobiegać niż leczyć prawda. A nadal mamy luty. Rada z karty Tarota

Chwytaj w locie marzenia i je realizuj, nie zostawiaj wszystkiego na później tylko żyj tu i teraz, tym dniem, tą minutą. Los Ci sprzyja, masz zielone światło tylko RUSZAJ wreszcie i UWIERZ w siebie. Dość obserwacji zza kurtyny. Do przodu bo dam kopniaka w pupę. Horoskop na luty 2020 dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Miłość: W tym miesiącu będziecie naprawiać swój związek. Taki Bob Budowniczy, można powiedzieć. Zdejmiecie z ramion Partnera wszystkie troski i problemy, zaoferujecie pomoc i naprawicie każdy mankament waszego związku. Partner i najbliższe wam osoby będą pod wielkim wrażeniem tego wszystkiego. Uda Wam się zapomnieć stare krzywdy, zamkniecie drzwi do przeszłości. Sami też będziecie bardzo zadowoleni ze swoich wyczynów, a wasz związek będzie funkcjonował po tym wszystkim perfekcyjnie. Chylę czoła Skorpiony! Samotne Skorpiony bardzo będziecie chcieli znaleźć tę miłość, ale to nie teraz. Coś was będzie powstrzymywało. Będziecie podchodzić do randkowania z pewną rezerwą i to ona spowoduje, że z nikim nie nawiążecie dłuższego kontaktu. Takie „płytkie” to wszystko będzie. Nic się nie dzieje, tak czasem bywa. Ważne, żeby się nie poddawać, prawda? Ten okres jest przejściowy. Finanse: Bardzo dziwna sprawa. Niby pieniądze będą wpływać do Was, ale nie zatrzymają się na długo. Jednego dnia będzie was stać na nowy telewizor, ale już kolejnego ciężko będzie wam kupić coś szczególnego na obiad. Wszystko będzie się mocno wahać. Nie leży to jednak w waszej naturze i trudno będzie się Wam z tym pogodzić. Musicie to przetrwać i skupić się na stabilizowaniu swoich wydatków i przychodów tu i teraz, dzień po dniu. Nie zalecam też brać teraz żadnych kredytów ani pożyczek, bo możecie potem mieć spore problemy ze spłatą. NIE. Praca: W pracy będziecie się dużo buntować z powodu napiętych kontaktów ze współpracownikami oraz osobami na wyższych stanowiskach. Nikomu się to nie spodoba, a szczególnie przełożonym. Możecie spróbować lekko ostudzić swoje emocje, chociaż wiem, że to może być trudne. Ale spróbujcie. Jeśli się nie opanujecie, to może się to dla was bardzo źle skończyć. Komuś skończy się cierpliwość i ochota znoszenia waszych zgryźliwości i wybryków i Szef nie będzie miał wyjścia – przywoła Was do pionu. Dlatego naprawdę przestrzegam, PILNUJCIE SIĘ I OSTUDŹCIE EMOCJE. Wiem, że nie wszystkie osoby są Wam życzliwe, ale uspokójcie emocje. Tylko to was może uratować.

Jeśli szukacie nowej posady, to przyszedł Wasz czas Skorpiony. Wasze dojrzałe podejście do podejmowania nowych wyzwań zostanie bardzo docenione przez potencjalnych pracodawców. Jednym słowem, mogą się o Was bić. Wybierzcie mądrze, bo taka okazja się nie powtórzy. Najlepszym wyborem będzie praca, która pozwoli się wam najbardziej rozwinąć. Zdrowie: W lutym postawcie na swoją kondycję. Siłownia lub / i zajęcia cardio bardzo poprawią wasze samopoczucie, wasz sen oraz ilość energii w ciągu dnia. Zrobi wam to na dobre. Do dzieła, wstajemy z kanapy. Luty to dobry miesiąc by odnowić karnet ta siłowni.

Dla niektórych z Was uwaga na przemarznięcia, zimne stopy i dłonie. To nadal jest zima moi mili, powoli, czapka i szalik nadal są wskazane jak najbardziej. TO WAŻNE bo może się przyplątać brzydkie przeziębienie. Rada z karty Tarota

Smakuj, próbuj, baw się, nie bój się popełniać drobnych błędów. To nadal jest czas karnawału, czas na zabawę, nie musisz wszystkiego analizować, wrzuć na luz, śmiało na środek sali. Horoskop na luty 2020 dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Wiecie dobrze drogie Strzelce, że potrzebujecie zmiany, ekscytacji, świeżości. Zatem weźcie sprawy w swoje ręce. Zorganizujcie wyjazd, romantyczną randkę, niespodziankę dla swojego partnera, kolację, kolację ze śniadaniem. Pokażcie swojemu Partnerowi, że dalej wam zależy, okażcie czułość, troskę, miłość. Mogą to być małe gesty, ale Partner zdecydowanie to doceni, a wasz związek wejdzie na zupełnie inne tory, wrócicie do początku, nowe rozdanie, na nowo motylki w brzuchu. Nawet związki z długim stażem mają szansę na renesans uczuć. Nawet z długim stażem. Wolni Strzelcy tak naprawdę nie będziecie potrzebować zmian. Cieszycie się swoją niezależnością i los zdecydowanie to zauważa, bo na waszej drodze nie pojawi się nikt szczególny w najbliższym czasie. I dobrze bo jest czas dla WAS. Korzystajcie z tego tak jak lubicie najbardziej. Finanse: Czeka was duże powodzenie z pieniędzmi. Będziecie mieli spore chęci na unowocześnienie waszego otoczenia. Nowe gadżety w domu, może meble, nowy smartfon, komputer? I DOBRZE, bo będzie was stać, więc dlaczego macie sobie tego odmawiać? Korzystajcie, rozpieszczajcie siebie, ale pamiętajcie – WSZYSTKO Z GŁOWĄ I UMIAREM. Jedna spora rzecz wystarczy, nie musicie od razu wykupywać całego Internetu. Kupcie coś o czym marzyliście lub też wzbogaćcie swój dom / otoczenie. Praca: Atmosfera w pracy będzie naprawdę miła, bezkonfliktowa. Zmotywuje Was, zainspiruje, poprowadzi w dobrym kierunku. Na zazwyczaj stresujących spotkaniach będziecie się czuć jak ryba w wodzie. Wszystkim udzieli się wasz nastrój, a biuro zamieni się niemal w drugi dom. Tak trzymać ! Będzie to naprawdę pobudzające i będzie się wam pracowało jak nigdy! Uważajcie jednak na złośliwą osobę w waszym otoczeniu, ktoś może was obgadywać i zwyczajnie chcieć popsuć Wam czas, nerwy i samopoczucie. Nie dajcie tej osobie powodów do kłótni, do plotek, musicie po prostu przymknąć na to oko (na nią bo stawiam na kobietę) i pogodzić się z faktem, że czasami tak się zdarza. To z zazdrości, to jest zazdrość.

Jeżeli natomiast szukacie pracy to muszę was zmartwić. No to jeszcze nie ta chwila, nie ten moment. Radzę jednak mieć oczy szeroko otwarte, bo w niespodziewanym momencie może się trafić jakiś czarny koń ! Wśród morza nieciekawych pozycji może zauważycie te jedną, ulotną reklamę, propozycję. Jest mała szansa wiec zalecam mieć oczy szeroko otwarte. Zdrowie: S P A / Sanatorium. To jest moja rada. Potrzebujecie tego, dobrego wypoczynku połączonego z pobytem zdrowotnym. Dobrze wam to zrobi, stać was na to – zwłaszcza że w zimie senny są niższe.

Urządźcie sobie luksusowy / miły wyjazd na kilka dni, a wrócicie zupełnie odmienieni. Podziękuje wam za to wasze ciało ale i umysł. Odpoczynek mózgu jest równie ważny, nie bagatelizujcie go. Rezerwujcie swój pobyt już dziś – szukajcie wśród atrakcyjnych cenowo ofert i okazji! Rada z karty tarota

Dom – ważny jest Twój dom, dom który masz, w którym jesteś ale i dom, który dajesz innym. To czas by zwrócić uwagę na serce domu, poszukać go na nowo. Twój dom. Dla niektórych Strzelców zakup nieruchomości, staranie się o zakup – super. Horoskop na luty 2020 dla dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Coś, nad czym musicie popracować to asertywność, drogie Koziorożce. Nauczcie się, że jeśli powiecie „nie”, to wasz związek się nie rozpadnie. Komunikujcie, co wam się nie podoba, bo relacja ma być korzystna dla obu stron. Partnerowi spodoba się, że zabieracie głos i prowadzicie tok rozmowy, tok związku. Pokażcie, że jesteście pełnowartościową osobą, która ma swoje zdanie i nie boi się go wygłosić. Trzymam za was kciuki. Takie czas jest Wam w związku potrzebny bo dużo jest niedomówień miedzy Wami. Karty pokazują mi, że natłok obowiązków nie pozwoli wam myśleć o miłości. Jeżeli nawet wasza druga połówka objawi wam się w jakimś momencie, to po prostu jej nie zauważycie. To jeszcze nie teraz. Ale spokojnie, nie będzie wam brakowało kogoś do pary. Będziecie szczęśliwie rozwijać karierę, dbać o samych siebie i cieszyć się z bliskości rodziny i znajomych. Mam wyjścia z przyjaciółmi i fajne domówki. Dobry czas a na szukanie także przyjdzie pora. Finanse: Na pieniądzach też nie będziecie się w ogóle skupiać. Będzie ich tyle ile ma być, ale nawet tego nie zauważycie. Będziecie sobie odmawiać przyjemności bo Wasza uwaga skupiona będzie na zupełnie innych aspektach życia - dużo pomożecie rodzinie i najbliższym swoimi zasobami. To ważne, a co jeszcze ważniejsze - będziecie się czuć spełnieni. Nie bójcie się wyciągać pomocnej ręki. Głównie mam tu wydatki na / dla dzieci. Praca: Jeśli macie jakieś plany związane ze swoją karierą, to zapewniam Was najmilsze Koziorożce, że jesteście na dobrej drodze do ich zrealizowania. Będziecie zmotywowani, chętni do pracy i podekscytowani nowymi zadaniami. Wszyscy dookoła bardzo docenią wasze zaangażowanie w projekty grupowe, co sprawi, że wysuniecie się na prowadzenie w wyścigu o awans. Czeka Was jednak pewna mała przeszkoda mniej więcej pod koniec miesiąca. Pamiętajcie jednak, że każdy ma gorsze dni, a jeśli jedno zadanie wam nie pójdzie, to nie oznacza, że cała wasza praca właśnie legła w gruzach. Musicie wstać na nogi, po tym maleńkim potknięciu i po prostu iść do przodu, nawet jeśli to wymaga zaczynania „dzieła” od nowa.

Jeśli jesteście w trakcie szukania nowej pracy, to może być dobry dla Wasz czas. Kontakt z nowym pracodawcą nawiążecie zupełnie przypadkowo – przez znajomych, przyjaciół, kogoś z Rodziny. Ktoś Wam może wskazać wolne stanowisko, tego pracodawcę. Nawiąże się rozmowa i już niedługo po tym możecie dostać propozycję pracy. Ważne jest jedna, żebyście pamiętali, że pomimo tego, że poznaliście się w ten sposób / tą drogą, to w pracy obowiązuje nieco inna hierarchia, której należy przestrzegać. Zdrowie: Zdrowie ogólne będzie naprawdę w porządku. Możecie zdecydować się teraz na podjęcie nowego sportu, który rozwinie waszą świadomość ciała, gibkość, lub po prostu lekko poprawi kondycję. Warto też pożegnać się z nałogami, jeśli chcecie zachować dobre samopoczucie i tak świetne zdrowie jak teraz. To jest możliwe tylko trzeba odrzucić strach przed porażką bo tego się najbardziej boimy przy myśli o rzuceniu nałogów. TAK JEST – uwierzcie!

Dla co po niektórych z Was ma uwagę – zwróćcie uwagę właśnie na to co jecie, na przewód pokarmowy – cały układ pokarmowy. Tak by nie dopuścić do powikłań, trudności i bólu. Wystarczy zmiana diety i przyglądanie się temu co kładziecie na talerz. Rada z karty Tarota

Przyjrzyj się komuś, czemuś, przeanalizuj to co usłyszałeś niby przypadkiem, szukaj powiązań, nic nie jest dziełem przypadku. Wytęż słuch i wzrok. PATRZ i SŁUCHAJ bo coś będzie niezwykle ważne. Podglądaj, zaglądaj – to może się przydać.