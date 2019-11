Szczecin. Pożar w kamienicy. Są ofiary i ranni

Tragiczne doniesienia z Zachodniopomorskiego. W kamienicy przy ul. Małkowskiego w Szczecinie wybuchł pożar. 3 osoby zginęły, 2 osoby zostały ranne.

- W mieszkaniu przy ul. Małkowskiego znaleziono trzy martwe osoby. Nie mamy informacji o dokładnym wieku, ale były one dorosłe - przekazał w piątek rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie mł. kpt. Tomasz Kubiak.

Dwie kolejne osoby z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafiły do szpitala - to ratownicy medyczni. Ich stan jest określany jako "lekki".

- Ok. 13:20 wybuchł pożar wybuchł na 2-gim piętrze, natomiast do gęstego zadymienia doszło na 3-ciej kondygnacji - dodał przedstawiciel straży pożarnej na miejscu.

- Potwierdzam smutną wiadomość, w wyniku pożaru zginęły 3 osoby. To małżeństwo oraz jedna osoba (znaleziona na korytarzu) - przekazał prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Szczecin. Pożar w kamienicy. Prokuratura prowadzi dochodzenie

- Postępowanie będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia pożaru zagrażającym zdrowiu i życiu. To wstępna kwalifikacja. Przestępstwo jest zagrożone od roku do 10 lat więzienia - dodała prokurator.

- W ciągu ostatniej doby liczba pożarów w mieszkaniach wzrosła o 1/3. To naturalne - kiedy spada temperatura na zewnątrz, to my mamy więcej interwencji - mówił w TVN24 st. bryg. mgr Paweł Frątczak - rzecznik prasowy KG PSP.