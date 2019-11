Świdnik. Podpalił się przed sądem. Powiedział, dlaczego

Wiadomo już, co było przyczyną desperackiego czynu 49-latka. Mężczyzna w czwartek podpalił się przed budynkiem sądu w Świdniku pod Lublinem. Został przesłuchany.



Jak informuje RMF FM, prokuratorom udało się go przesłuchać. Jak wyjaśnił, chciał zamanifestować niezadowolenie z wyroku, jaki zapadł w sprawie jego oraz jego rodziców dwa dni wcześniej. Mężczyzna nie potrafił powiedzieć, czy podpalając się chciał popełnić samobójstwo, czy też tylko zamanifestować niezadowolenie.

Interwencja w Pliszczynie

Chodzi o wydarzenia, które rozegrały się w lutym 2016 r. Przed domem rodziny 49-latka w Pliszczynie doszło do interwencji policyjnej. 75-latek i jego żona twierdzili, ze zostali pobici przez policjanta. Kobieta miała złamaną nogę, a jej mąż podbite oko. Funkcjonariusz mówił, że to on został zaatakowany przez emerytów.