Światowi producenci i wybitni eksperci branży muzycznej podczas MeetUp65: MUSIC LAB - Creative Teamwork w Warszawie już 5 kwietnia.

Próba znalezienia odpowiedzi na te pytania jest celem MeetUp65: MUSIC LAB - Creative Teamwork, który już 5 kwietnia 2024 r. będzie miał miejsce w Warszawie w hali Labo CRPK w godzinach od 10:30 do 19:00. Organizatorami wydarzenia są: Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz Fundacja "Kultura w Mieście" przy merytorycznym wsparciu RED PRODUCERS. MeetUp65: MUSIC LAB - Creative Teamwork skierowany będzie zarówno do młodych twórców, wchodzących dopiero na rynek pracy współczesnego przemysłu kreatywnego, jak i profesjonalistów działających na nim od wielu lat. Istotą wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami. Celem projektu jest budowanie relacji i kształtowanie społeczności opartej na wartościach twórczej pracy zespołowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona i wymaga wcześniejszej rejestracji przy pomocy formularza: https://cutt.ly/jw3nmJs5 .

Flemming Rasmusse - duński producent muzyczny i realizator dźwięku, który jako producent trzech płyt zespołu Metallica ("Ride The Lightning", "Master Of Puppets" i "And Justice For All") wpłynął na kształt i brzmienie muzyki metalowej na świecie, laureat Grammy m.in. jako producent singla "One",