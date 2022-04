Straszliwy plan Rosjan wobec obrońców Mariupola. Już chwalą się stertą ciał żołnierzy

Przed zbrodniczymi zamiarami Rosjan ostrzegł ukraiński polityk Sierhij Taruta. Jego zdaniem agresorzy potrzebują Mariupola i republik separatystycznych tylko do stworzenia pasa "szarej strefy" odgradzającej Rosję od reszty świata. - Szczególnie niepotrzebni są tu ludzie. Czy to będzie jakaś pseudorepublika, czy cmentarz, to ich absolutnie nie obchodzi. I tak było zawsze - napisał na Facebooku.