Strajk Kobiet. Apel do TVP. Chodzi o artystów wspierających protesty

Jak informuje "Gazeta Polska Codziennie", grupa przedstawicieli Centrum Życia i Rodziny przesłała do władz Telewizji Polskiej apel. Aktywiści wzywają w nim kierownictwo TVP do powstrzymania się od zapraszania do przedświątecznych programów z kolędami artystów, którzy publicznie wsparli Strajk Kobiet.

Strajk Kobiet. Do Kurskiego apelowała również Pawłowicz

Wcześniej z podobnym apelem wystąpiła do Jacka Kurskiego była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. We wpisie w mediach społecznościowych nawoływała do prezesa TVP, by ten nie zapraszał do śpiewania kolęd piosenkarek, które wsparły protesty po orzeczeniu TK ws. aborcji.