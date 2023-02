Miał 89 lat. Nie żyje Stanisław Grygiel

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Był również współzałożycielem i długoletnim dyrektorem kwartalnika "Il Nuovo Areopago". Uczestniczył w pracach dwóch synodów biskupów europejskich. Jest autorem licznych publikacji książkowych wydanych w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii i w w Stanach Zjednoczonych. Opublikował też wiele esejów i artykułów w kilku językach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej, a także w Azji. Był członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts, Vienna-Salzburg), Akademii Filozoficznej w Argentynie i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.