Sprawdzali swoje BMW. 160 km/h w centrum Wrocławia

Utrata praw jazdy i wysokie grzywny - to kary dla dwóch młodych mieszkańców Wrocławia, którzy sprawdzali swoje BMW podczas nielegalnego wyścigu w centrum miasta. Auta jechały 160 km/h, a kierowcy nie zwracali uwagi na inne samochody i pieszych.

Mężczyźni urządzili sobie nocny wyścig na ul. Legnickiej. - Kierowcy doprowadzali do poślizgów, gwałtownie przyspieszając lub hamując. W sposób nieprzewidywalny i niebezpieczny wyprzedzali inne auta - relacjonuje w rozmowie z Wirtualną Polską asp. szt. Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej policji.

- Jechali momentami nawet 160 km/h. Zrobili to dla zabawy, nie zwracając uwagi na to, że ich szaleńcza jazda stwarza ogromne zagrożenie dla innych. Nadmierna prędkość, gwałtowne manewry i niesygnalizowanie zmiany pasa ruchu mogły doprowadzić do kolejnej tragedii na drodze - dodaje policjant.