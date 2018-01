Specjalna konferencja po WOŚP. Jesteśmy na miejscu

W niedzielę zakończył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy na specjalnej konferencji poświęconej tegorocznej zbiórce.

Zapowida się kolejny rekord. Na chwilę obecną na koncie Orkiestry jest już ponad 81 mln złotych. To daje szanse na pobicie zeszłorocznego wyniku, który wynosi 105 mln złotych. Posłuchajcie sami, co o tegorocznej zbiórce ma do powiedzenia Jurek Owsiak.