Spacer w stroju kąpielowym po mieście? Wiemy, co sądzą Polacy

Wysokie temperatury w ostatnich dniach nie należą do najprzyjemniejszych. Według IMGW w czwartek we Wrocławiu zanotowano aż 37,4 st. Celsjusza, co oznacza, że pobity został rekord gorąca z 2019 roku. Choć fale upałów zachęcają do zrzucenia z siebie kolejnych warstw, jest pewien problem: niekompletny ubiór może razić innych przechodniów.