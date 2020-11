Sondaż. Polacy chcą zostać w Unii

Badani nie zdają sobie sprawy, że obecny konflikt polskiego rządu z Brukselą może doprowadzić do polexitu. Na pytanie o to, czy weto postawione przez premiera Morawieckiego może uniemożliwić nam dostęp do unijnych funduszy, aż 53,5 proc. badanych odpowiedziało przecząco. Dominująca jest także opinia, że powiązanie wypłat z zasadą praworządności może nam uniemożliwić dostęp do tych środków - uważa tak 58 proc. respondentów.