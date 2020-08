Socjolog UW Michał Łuczewski krytykuje ludzi kultury za list do szefowej Komisji Europejskiej. "LGBT to nowa religia"

Socjologa zapytano o list wystosowany przez kilkudziesięciu intelektualistów i przedstawicieli kultury z całego świata, w którym zwracają się oni do przewodniczącej Komisji Europejskiej i wzywają do ochrony praw członków społeczności LGBT w Polsce.

"My, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy swoje oburzenie represjami wymierzonymi w społeczność LGBT+ w Polsce. Solidaryzujemy się z aktywistkami, aktywistami oraz ich sojusznikami, brutalnie traktowanymi i zatrzymywanymi podczas protestów, przetrzymywanymi w areszcie i zastraszanymi. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie o przyszłość demokracji w Polsce, kraju o godnej podziwu historii walki o wolność i oporu wobec totalitaryzmu" - piszą autorzy listu.

Socjolog UW krytykuje ludzi kultury. Chodzi o LGBT

Według Michała Łuczewskiego, pracownika Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wysłany do szefowej KE list "wyraża specyficzny punkt widzenia liberalnej inteligencji - nie tylko polskiej, lecz także światowej". Socjolog uważa, że "dramatyzuje ona rzeczywistość i widzi ją w kategoriach apokaliptycznego starcia między dobrem a złem".

- Liberalna inteligencja widzi rzeczywistość w kategoriach apokaliptycznego starcia między dobrem a złem: ruch LGBT to ofiary, PiS to wilki, a my jesteśmy bohaterami, bo bronimy mniejszości - powiedział socjolog w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Michał Łuczewski.