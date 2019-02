Śnieg, lód i wiatr. Zdecydowane pogorszenie pogody

Zbyt wcześnie cieszyliśmy się z wiosny. Do Polski wraca zima. Trzeba spodziewać się dużo niższych temperatur i opadów śniegu. Na drogach będzie ślisko i niebezpiecznie.

Niemal w całej Polsce deszcz albo deszcz ze śniegiem i śnieg (ventusky)

Czwartek będzie deszczowy i pochmurny. W części kraju spadnie śnieg. Temperatury będą jeszcze dodatnie, żeby juz w piątek spaść poniżej zera. Spowoduje to, że ulice i chodniki zamienią się w lodowisko.

Po dzisiejszym załamaniu pogody już od piątku minimum do niedzieli pogodę w Polsce zacznie kształtować pogodny wyż znad północno-zachodniej Polski i Bałtyku, który w kolejnych dniach przemieści się nad południową Norwegię.

Pojawienie się wyżu sprawi, że już pogoda poprawi się i będziemy mogli liczyć na pogodne dni, podczas których słońca nam nie zabraknie - prognozują synoptycy Cumulusa dla Wirtualnej Polski.

Mocne spadki temperatur. Nawet kilkanaście stopni poniżej zera

Z północy i północnego-wschodu napływać będą do nas jednak chłodne masy powietrza. W ciągu dnia termometry wskażą (-3) – (-1) st. C na wschodzie do (+3) – (+5) st. C na zachodzie Polski.

Pojawią się również nocne spadki temperatury poniżej zera i w okresie tych kilku dni najzimniejsza noc zapowiada się z piątku na sobotę, kiedy temperatura spadnie od (-1) – (-3) na zachodzie do (-4) – (-7) st. C w pasie wschodnim. W górach będzie jeszcze zimniej i w okolicach Zakopanego oraz Ustrzyk temperatura w nocy (z piątku na sobotę) spadnie do około (-12) stopni, a na Kasprowym nawet do 15 – 17 kreski poniżej zera.

Na drogach będzie bardzo niebezpiecznie.

Prognoza pogody na dzisiaj. Deszcz ze śniegiem i śnieg

Dzisiaj Polska znajdzie się na skraju wyżu znad Morza Śródziemnego, w obszarze obniżonego ciśnienia rozciągającym się od niżu znad centralnej Rosji po niż znad północnego Atlantyku. Pogodę w naszym kraju pogarszać będzie aktywna strefa frontu atmosferycznego.

Nad przeważający obszar Polski z północnego-zachodu i zachodu napływać będą ciepłe masy powietrza pochodzenia atlantyckiego, a jedynie nad północno-wschodnią część kraju z kierunków północnych napływać będzie arktyczny chłód.

W ciągu dnia w całym kraju będzie pochmurno z opadami deszczu, a w górach (od Sudetów po Bieszczady) oraz w północno-wschodniej Polsce (na wschodzie Warmii, na Mazurach i Podlasiu) popada deszcz ze śniegiem i śnieg.

Opady okresami będą intensywniejsze i na przeważającym obszarze kraju spadnie od 3 do 7 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni, a w Zachodniopomorskim, Pomorskim i na Kujawach nawet do 8 – 15 litrów.

Uważajmy także na porywisty wiatr, który oprócz północno-wschodniej Polski w porywach powieje do 35 – 60 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+1) – (+3) st. C na północnym-wschodzie do (+7) – (+10) st. C na zachodzie i południu Polski.

