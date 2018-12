Smog Warszawa – 18 grudnia. Fatalna jakość powietrza w stolicy

Smog Warszawa – 18 grudnia. Bardzo zły stan powietrza w stolicy. Fatalnej jakości powietrzem oddychają też mieszkańcy podwarszawskich miejscowości.

Smog Warszawa i Mazowsze – 18 grudnia

Dzisiaj, 18 grudnia 2018, stan powietrza w Warszawie jest fatalny. W centrum stolicy poziom PM10 utrzymuje się na ok. 184 proc, natomiast PM2.5 na ok 216 proc. dopuszczalnej normy. W nie lepszej sytuacji są mieszkańcy podwarszawskich miejscowości. Bardzo złym powietrzem oddychają osoby przebywające w Pruszkowie, Piasecznie, Łomiankach oraz Legionowie.

Smog – kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Przypominamy, że dobra jakość powietrza występuje, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej szkodliwe dla ludzkiego organizmu, gdyż docierają zarówno do układu oddechowego, jak i przenośnego. Sprawia to, iż w naszym organizmie utrzymują się zdecydowanie dłużej. Zanieczyszczenia powietrza mogą być przyczyną groźnych dolegliwości, a nawet chorób dróg oddechowych i nowotworów.