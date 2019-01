Smog Kraków – 29 stycznia 2019. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w woj. małopolskim

Smog Kraków – 29 stycznia 2019. Mieszkańcy Krakowa i okolic w większości nie muszą obawiać się smogu. Sprawdź pomiary dla woj. małopolskiego.

Smog Kraków – 29 stycznia 2019

Smog – szkodliwe skutki zanieczyszczenia powietrza

Jedyne dolegliwości, jakie przychodzą nam do głowy, gdy myślimy o skutkach smogu, są związane z układem oddechowym. Nie da się ukryć, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem stanowi prostą drogę do nasilenia objawów obturacyjnej choroby płuc, astmy, zakażeń układu oddechowego i wzrostu częstości zachorowań na wymienione schorzenia. Winę za taki stan rzeczy ponosi pył zawieszony, tlenki azotu, ozon, dwutlenek siarki oraz rakotwórcze substancje z grupy WWA. Wśród długofalowych skutków smogu wymienia się: chroniczny kaszel, niewydolność płuc oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, w których osoby niepalące zachorują na nowotwory płuc (zanieczyszczone powietrze może przypominać składem dym papierosowy). Jeżeli chodzi o krótkofalowe skutki zanieczyszczenia powietrza, zaliczamy do nich osłabienie organizmu i zachorowania na choroby układu oddechowego.