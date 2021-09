Śmiercionośny wirus Nipah w Indiach. Kraj obawia się epidemii

Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, wirus Nipah powoduje znacznie większą śmiertelność niż koronawirus. WHO podkreśla, że w przypadku zakażenia Nipah drastycznie wzrasta ryzyko zgonu - około 75 zakażonych umiera. Z aktualnych danych WHO wynika, że rozprzestrzenia się on jednak znacznie wolniej niż SARS-CoV-2.