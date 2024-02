Śmierć Nawalnego. "Mogą zrobić wszystko, nawet sfałszować raport z autopsji"

Aleksandr Połupan to rosyjski lekarz, który w 2020 roku, razem z innymi medykami badał stan Nawalnego, po tym, jak został otruty i przewieziony w śpiączce do szpitala w Omsku. Był też jednym z sygnatariuszy listu, wysłanego w styczniu ubiegłego roku do Putina, w którym domagano się "realizacji prawa Nawalnego do pełnej opieki medycznej i przestrzegania artykułów Konstytucji Federacji Rosyjskiej".