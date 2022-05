Słowik: Bezwarunkowy dochód podstawowy za zaledwie 200 mln zł? Biorę w ciemno! [OPINIA]

Wyobrażam sobie bowiem wariant, w którym można być przeciwko wdrożeniu bezwarunkowego dochodu podstawowego obowiązującego powszechnie, czyli obejmującego każdego Polaka, a jednocześnie popierać pomysł przeprowadzenia eksperymentu. I to mimo faktu, że państwo musiałoby na to wydać ok. 200 mln zł (w najtańszym wariancie sugerowanym przez naukowców to 156 mln zł).