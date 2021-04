Tarnowskie Góry. Znalazła telefon, sprezentowała go synowi

Policjanci przejrzeli nagranie z kamer monitoringu, które nagrały zdarzenie. Telefon zabrała nieznajoma kobieta i zamiast zgłosić ten fakt policji, postanowiła zostawić go dla siebie.

Tarnowskie Góry. 50-latka przyznała się do przywłaszczenia telefonu

50-latka podczas przesłuchania od razu przyznała się do przywłaszczenia telefonu. Nie zostawiła go jednak dla siebie. Okazało się, że zdążyła już go podarować w prezencie synowi.