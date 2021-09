Świętochłowice. Dilerzy w rękach policji, sami prosili się o kłopoty

Do drugiego zatrzymania doszło na ulicy Łagiewnickiej. Jadący na rowerze mężczyzna najpierw nagle przyspieszył, a po chwili gwałtownie się zatrzymał i zszedł z jednośladu, dalej go prowadząc. To wzbudziło podejrzenie policjantów. - 33-letni świętochłowiczanin. Podczas rozmowy z mundurowymi był zdenerwowany i ciągle się rozglądał. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim zwitek foli z substancją niedozwoloną. Mężczyzna ukrywał w kieszeni spodni blisko 50 porcji dilerskich amfetaminy – poinformowała komenda w Świętochłowicach.