Śląskie. Nowy przewodnik po Śląsku i Zagłębiu, pokaże "nieoczywiste" miejsca

- I mieszkańcy, i osoby tu przyjeżdżające potrzebują takiego kompendium, którego do tej pory nie było. Brakowało szerszego spojrzenia na aglomerację, na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, która jest tak naprawdę jednym, większym organizmem miejskim, po którym podróżuje się jak w Warszawie między dzielnicami – powiedział jeden z autorów przewodnika, Michał Kubieniec. - Ten region nie jest tak jednoznacznie zdefiniowany, jak Kraków czy Wrocław, o których wiemy, że są ładne, gdzie iść, co zwiedzać. Jego nieoczywistość jest jednocześnie jego największym atutem, podobnie jak różnorodność, bo tu przechodząc z jednej dzielnicy do drugiej wchodzimy nieraz do dwóch różnych światów – dodał.