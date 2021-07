Ruda Śląska. Dawniej służył do wytopu stali, nowa rola wielkiego pieca

Wielki Piec wzniesiony został na terenie Huty Pokój w Rudzie Śląskiej w 1968 r. Wybudowano go 19 metrów od miejsca, w którym stoi obecnie, a następnie przesunięto do obecnej lokalizacji. Operację przesuwania obiektu ważącego 1780 ton uznano za jeden z największych sukcesów technicznych huty i była to jedna z pierwszych tego typu operacji w Europie. Wtedy też Wielki Piec zadebiutował na dużym ekranie: materiał z przeniesienia pieca znalazł się w Polskiej Kronice Filmowej z 1968 r.