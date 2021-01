Katowice. Wypadek na A4. Centrum miasta zablokowane

Katowice - poważny wypadek w okolicach Akademii Wychowania Fizycznego. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w czwartek 14 stycznia.

Katowice. Wypadek na A4. Jest ranny

Ze wstępnych informacji policji oraz straży pożarnej wynika, że do wypadku doszło na autostradzie A4. Pierwsze zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 7:15.

Na ten moment nie ma informacji, czy ranny to kierowca samochodu osobowego. Na miejscu wypadku pracują służby drogowe.

Katowice. Wypadek na A4. Centrum zablokowane

Służby apelują też, by w okresie intensywnych opadów śniegu zachować szczególną ostrożność. Drogi są śliskie, często oblodzone, co powoduje wydłużenie się drogi hamowania, a w konsekwencji może prowadzić do poważnych kolizji i wypadków.