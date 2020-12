Jaworzno. Nowe pojazdy dla policji, są ekologiczne

Jaworzno. Pierwsza hybryda w służbie

Samochód to oznakowany radiowozy markitoyota corolla kombi z napędem hybrydowym i automatyczną skrzynią biegów. Wyposażony jest w silniki o pojemności 1.8 litra, o mocy całkowitej 125 kw, z których 73 kw przypada na silnik spalinowy i 53 kw generuje silnik elektryczny (łącznie ok. 166 km) i prędkości maksymalnej 180 km/h. Kosztował ;ponad sto tysięcy złotych. To pierwszy samochód z napędem hybrydowym, który będą wykorzystywany w służbie przez jaworznickich policjantów.