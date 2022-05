Eksplozja na Śląsku. Jedna osoba w szpitalu

"Ok. godz. 20.40 doszło do wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym. Poszkodowany został mężczyzna. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało go do szpitala. Budynek został przeszukany. Nikogo innego nie znaleziono. Mężczyzna najprawdopodobniej mieszkał sam" – podał mł. bryg. Michał Pokrzywa, rzecznik cieszyńskiej straży pożarnej.